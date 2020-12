BNA prefere controlar inflação a ajudar a economia

A decisão do Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) de manter inalterada política monetária, na última reunião, pode não ser correcta, segundo Porfírio Muacassange, em declarações ao Jornal Mercado. O economista justifica o ponto de vista, argumentando que a economia nacional precisa de ser reanimada para relançar o crescimento económico e estimular o emprego.

Segundo Porfírio Muacassange a decisão do CPM só se justifica por estar a cumprir a estratégia de estabilização macroeconómica definida para 2020. “Lendo as decisões do CPM, podemos notar que a ideia é que o BNA adopte uma política contraccionista com vista a salvaguardar a meta de inflação em detrimento do emprego e do crédito à economia”, disse o economista. Muacassange alerta que “a manutenção das taxas de juro teve um efeito na subida dos juros dos papéis do Tesouro em cerca de um ponto percentual.

Os Bilhetes do Tesouro (BT) com a maturidade de 1 ano saíram de 19% para 20% e as Obrigações não reajustáveis (OT) saíram de 22,60% para 23,50%”.”O BNA demonstra que privilegia o controlo da inflação e a salvaguarda das reservas internacionais líquidas (RIL)”, considerou.

“Do ponto de vista da economia real, antevemos que os papéis do Tesouro serão mais atractivos. Na medida em que persistirá a necessidade de o Tesouro captar recursos para financiar o OGE, a banca continuará a prestar mais atenção à dívida pública em detrimento das empresas, o que tornará o crédito mais caro e escasso”.

“Vai agudizar-se ainda mais o desemprego, pois a política monetária está ao serviço da política fiscal e não ao serviço da economia”, avisou.