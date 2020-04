BNA ordena moratória de 60 dias na amortização de créditos bancário

O Banco Nacional de Angola ordenou, através do instrutivo 04/2020, uma moratória de 60 dias na amortização de créditos em curso no sistema bancário, de modo a instituir um regime temporário de “Flexibilização de Prazos para o Cumprimento das Obrigações Creditícias”, de acordo com um documento emitido pela instituição.

A suspensão das amortizações envolve o capital e juros, estabelecendo como elegíveis a esse regime de perdão temporário, clientes que dirijam um pedido expresso ao banco, assim como créditos que, no mês de Março, estavam em situação regular, lê-se no documento do BNA.

O banco central assegura que a suspensão da cobrança não será classificada como incumprimento ou reduzida probabilidade de cumprimento de obrigações creditícias, mas adverte os bancos a observarem as regras prudenciais e contabilísticas de exposição de crédito e a distinguirem correctamente entre mutuários, cujo risco de crédito não seja significativamente afectado pela situação actual no longo prazo.