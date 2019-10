BNA no “FT Africa Summit 2019”

Na FT Africa Summit” participam decisores de alto nível e peritos dos sectores da inovação, tecnologia, saúde, agronegócio, petrolífero, bancário e financeiro, para debaterem os desafios de África e juntos identificarem soluções sustentáveis.

De acordo com a organização, África transborda de inovação, instinto empresarial e pessoas a tentarem resolver problemas tão distintos, como a melhoria das infra-estruturas, cidadãos “não bancarizados” e até instituições fracas.

As empresas inventam novas formas de fazer negócio, os peritos em tecnologia sonham com soluções, os cientistas estão a resolver questões específicas para África.

A 6.ª edição da FT Africa Summit 2019 colocou “especial ênfase nos jovens, mulheres, empreendedores, cientistas e artistas e em novas ideias em geral. As soluções encontradas em África estão a tornar-se mais relevantes na medida que o continente africano toma as rédeas do seu destino.

José de Lima Massano foi um dos oradores nesta iniciativa anual do jornal Financial Times, participando no debate “Big Economies - Big Changes” (Grandes Economias - Grandes Mudanças) com Eyob Tekalign Tolina, Ministro das Finanças da Etiópia, sob moderação de Tony Blair, antigo Primeiro-ministro britânico.

O governador do BNA partilhou, com cerca de 250 convidados, tópicos relevantes, como o desenvolvimento recente da economia angolana, a evolução do sector bancário, as medidas adoptadas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e os desafios de curto, médio e longo prazos com objectivo de alterar o cenário actual.