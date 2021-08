BNA não vende Euros em leilão há seis meses

O Banco Nacional de Angola (BNA) fechou o primeiro semestre deste ano sem venda de Euros em leilão aos bancos comerciais, tendo o Dólar assumido o “pódio”, após um período de escassez.

Segundo a agência de notícias Angop, que cita a Forbes, refere que o dólar dos Estados Unidos da América (USD) voltou a ser a única moeda estrangeira convertível vendida nos leilões de preços do banco central, após ter sido afastado, por quase cinco anos, dos leilões de divisas, devido à crise do sector petrolífero e à retirada, em massa, dos correspondentes bancários para aquela moeda, por orientação do Tesouro norte-americano.

Dados do Banco Central, que constam do mapa consolidado de venda de divisas da instituição até Junho, não anexam explicações sobre a recolocação do Dólar, de forma exclusiva, nos mercados, mas sabe-se de fonte da administração do BNA que o País tem resgatado, há já algum tempo, parte dos correspondentes bancários, responsáveis pelo fornecimento de Dólar, que deixaram de trabalhar com bancos locais há vários anos.

A Forbes recua até 2015, para encontrar o registo da última vez que o Banco Central vendeu apenas dólares ao mercado bancário, precisamente no início do que viria a ser designada, mais tarde, “crise cambial”, já que não era frequente ver o dólar no “radar” das operações cambiais formais e até mesmo nalgumas operações do mercado informal.

Até Junho deste ano, o BNA colocou ao mercado um montante de 610,1 milhões USD, para “alimentar” o mercado cambial, valor substancialmente abaixo daquele que foi o último plafond total disponibilizado nos primeiros seis meses de 2015, pouco mais de nove mil milhões USD.

Ou seja, no regresso do Dólar aos leilões de preço do Banco Central, o mercado só recebeu 6,4% daquilo que foi despachado em igual período de 2015, quando o supervisor colocou exactamente 9,461 mil milhões USD.