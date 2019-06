“BNA não espera grandes surpresas da avaliação à banca” - Governador

José de Lima Massano, que intervinha na conferência Angola Oil&Gas, lembrou os esforços que têm sido feito para robustecer a banca nacional, que é hoje “a principal financiadora da economia”.

“Estamos a avaliar a qualidade dos activos [de 12 bancos, no âmbito do acordo com o Fundo Monetário Internacional], e o BNA não espera grandes surpresas, mas admite que um ou outro possam ter que vir a reforçar capitais”, afirmou.

José de Lima Massano, que não indicou quando estará concluída a avaliação, avançou que, “do ponto de vista dos rácios de solvabilidade”, o sistema, composto neste momento por 26 bancos, “é saudável, tendo em conta que o rácio regulamentar é de 10% e, em média, está em 30%.

A conferência Angola Oil&Gas, ontem aberta pelo Presidente da República, João Lourenço, junta em Luanda, até amanhã, quinta-feira, 6 de Junho, cerca de 500 altos responsáveis do sector nacional e internacional do petróleo e gás.