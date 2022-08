BNA mantém taxa de juros em 20% e reduz coeficiente de reservas obrigatórias para 17%

O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu, esta quinta-feira (29), manter a taxa básica de Juro (Taxa BNA) em 20%, persistindo numa política monetária restritiva para segurar a inflação, no segundo encontro fora de Luanda.

Adicionalmente, o CPM reduziu o Coeficiente de Reservas Obrigatórias em moeda nacional de 19% para 17% e a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 25% para 23%.

O Banco Central decidiu também manter a taxa de Juro da facilidade Permanente de Absorção de Liquidez de sete dias em 15%.

“Os sinais positivos na economia nacional, particularmente no domínio da estabilidade dos preços, pese embora o contexto da economia global que se mantém ainda muito incerto e volátil, aconselham contínua prudência na condução da política monetária”, justifica o Banco liderado por José de Lima Massano.

Quanto ao ajustamento da taxa de cedência de liquidez aos bancos comerciais, associado à redução do coeficiente de reservas obrigatórias, o BNA justifica que “contribuirá para o desagravamento dos custos de intermediação financeira, sem que no entanto se altere a trajectória de redução da inflação que se observa desde o início do presente ano”.

O Banco Central perspectiva uma taxa de inflação ligeiramente abaixo de 18% no presente exercício económico, mantendo-se o objectivo de inflação em torno de um dígito no médio prazo.

Em Junho, a inflação continuou a trajectória decrescente, tendo-se situado em 23%, abaixo dos 27,6% de Janeiro e dos 25,8% de Abril. Este comportamento, segundo o BNA, reflecte o curso de política monetária, a apreciação do Kwanza face ao dólar norte-americano e a estabilidade da oferta de bens essenciais de amplo consumo.

Fed e BCE não resistem a pressão da inflação e sobem os Juros

Ao contrário do que se verifica em Angola, as maiores económicas estão a elevar as taxas de juros. Recentemente, a Reserva Federal norte-americana subiu os juros de referência em 75 pontos base. De acordo com o banco central, a decisão foi unânime e justificada pela escalada da inflação nos Estados Unidos para 9,1% em Junho.

“O Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) procura alcançar o pleno emprego e uma inflação próxima de 2% no longo prazo. Para apoiar esses objectivos, o Comité decidiu subir a taxa dos fundos federais para um intervalo entre 2,25% e 2,5% e antecipa que contínuos aumentos dos juros serão apropriados”, explica o comunicado divulgado após a reunião de dois dias.

O banco central sinaliza assim que o ciclo de subida nos juros poderá não estar próximo do fim, sendo que este foi o quarto aumento consecutivo nas taxas. Os decisores de política monetária alertam ainda para o impacto da guerra na economia.

Já o conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira aumentar as taxas de juro directoras em 50 pontos base, acima do que tinha sido antecipado na reunião de junho. Foi também aprovada uma ferramenta para prevenir a repetição de uma crise de dívida soberana na Zona Euro, apelidada de Instrumento de Protecção da Transmissão (IPT).

Com este aumento, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento fixa-se em 0,50%, a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez aumenta para 0,75% e a taxa aplicável à facilidade permanente de depósito evolui de -0,5% para 0%, anunciou o BCE.