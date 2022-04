BNA mantem taxa de juros em 20% e eleva limite de posição cambial dos bancos para 10%

O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu, esta quinta-feira (31), manter a taxa básica de Juro (Taxa BNA) em 20%, persistindo numa política monetária restritiva para segurar a inflação, adicionalmente o CPM flexibilizou o limite de posição cambial dos comerciais, passando de 5% para 10%.

O Banco Central decidiu também manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 25%; a taxa de Juro da facilidade Permanente de Absorção de Liquidez de sete dias em 15% e inalterados os coeficientes das reservas obrigatórias em 22%.

Com essa medida, o BNA mantém o curso da política monetária restritiva para controlar a trajectória da taxa de inflação. Uma decisão que prevalece desde Junho do ano passado.

“Pese embora o registo de comportamento mais favorável da taxa de inflação no país, prevalecem riscos e incertezas associados ao contexto económico interno e externo, recomendando-se prudência e estabilidade na condução da política monetária”, afirmou José de Lima Massano, governador do BNA.

De acordo com José de Lima Massano, o facto de o País ter registado um ligeiro abrandamento da taxa de inflação não permite que o banco central altere o curso da política Monetária.

“Temos ainda muitas incertezas, temos de continuar a monitorar o mercado e havendo condições para alteração do curso há de ser feita, mas neste momento as incertezas não nos permitem actuar de modo diferente, pese embora este registo de abrandamento da inflação no em Fevereiro e a perspetiva que temos de manutenção do curso de abrandamento”, argumentou.

A taxa de inflação tem sido uma das “dores de cabeça” do Banco Central, no ano passado, José Massano foi obrigado a rever a meta de inflação duas vezes, de 18,7% para 19,5%, e de 19,5% para 27%. Assim, a inflação acumulada registada em dezembro ultrapassou a meta prevista para aquele ano, ao se situar nos 27,03%.

Para este ano, o Banco Central definiu uma meta de 18%. Os dados do Instituto Nacional de Estatística por agora, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) desacelerou em 0,23 pp e fixou-se em 1,77%, fixando-se a homóloga em 27,28%.

Os indicadores do banco central

De acordo com o BNA, a manutenção dos níveis adequados de liquidez e crescimento contido da massa monetária têm concorrido para a contenção da evolução de preços na economia.

“De facto, o núcleo de inflação, que exclui do cálculo da inflação cheia , os bens e serviços com preços administrados, assim como os bens alimentares de oferta sazonal, o INE reitera que a inflação no país está ainda muito dependente da capacidade de aumento da oferta de bens alimentares”, diz o Banco Central.

Do lado monetário, a Base Monetária em moeda nacional expandiu 2,98% no mês de Fevereiro em relação a Janeiro e uma contracção de 2,93% em termos homólogos.

Os agregados monetários (M2) em moeda nacional contraíram 0,48% no mês de Fevereiro e 0,23% no ano.

O stock de crédito à economia em moeda nacional e estrangeira, expresso em moeda nacional, registou uma expansão de 0,94% no mês de Fevereiro, tendo atingido 4,58 biliões KZ, o que levou a uma contracção acumulada no ano de 2022 de 1,32% e uma expansão de 3,31% nos últimos 12 meses.

Quanto ao mercado cambial, o banco central afirma que continua a “funcionar com eficiência” e, em Fevereiro, os bancos comerciais adquiriram ao mercado um total de 750,16 milhões de USD, uma diminuição de 14,29%, comparativamente aos 875,26 milhões adquiridos em Janeiro.

“A moeda nacional continua a apreciar face ao dólar norte americano, tanto em termos reais como nominais, reflexo da melhoria substancial dos fundamentos, nomeadamente os termos de troca, os rendimentos petrolíferos e a paridade do poder de compra”, realça.

No que concerne a balança comercial, em termos acumulados, no final de Fevereiro de 2022, o saldo da conta de bens fixou-se em 4,95 mil milhões USD, um aumento de 73,62%, comparativamente a igual período de 2021 (2,85 mil milhões USD ), reflexo do aumento do valor das exportações em 60,66% que neutralizou o aumento de 36,5% ocorrido nas importações.

As Reservas Internacionais brutas no final de Fevereiro situaram-se em 15,87 mil milhões USD, representando uma cobertura de 10,44 meses de importações de bens e serviços, contra 16,17 USD registados em Janeiro de 2022.