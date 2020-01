BNA mantém taxa básica de Juro em 15,5%

O CPM do BNA reuniu em sessão ordinária para analisar o comportamento recente dos principais indicadores económicos e decidir sobre as taxa directoras.

Neste contexto, para procurar manter o curso de estabilidade de preços na economia e apoio ao regime cambial adoptado, a política monetária permanecerá restritiva, pelo que o CPM decidiu também manter as taxas de juro das facilidades permanentes de absorção de liquidez, com maturidades overnight e sete dias em 0% e 10%, respectivamente.

Foi igualmente mantido em 22% e 15% os coeficientes de reservas obrigatórias para moeda nacional e estrangeira.

De acordo com o comunicado do BNA, no mês de Dezembro, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou uma variação de 1,91%. A inflação anual manteve a trajectória de desaceleração, tendo-se fixado em 16,9%, atingindo o nível mais baixo desde 2015 (12,09%).

Relativamente ao Índice de Preços no Consumidor da província de Luanda, registou uma inflação acumulada no ano de 17,06%, uma redução de 1,15 p.p. face ao ano anterior (18,21%).

Constatou-se a manutenção do processo desinflacionista que permitiu o alcance do objectivo da inflação anual, não obstante o aumento da tarifa de energia eléctrica, a introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e do Imposto Especial de Consumo (IEC), bem como da depreciação cambial ocorrida particularmente no ultimo trimestre de 2019.

A variação anual do Índice de Preços Grossista (IPG), lê-se, foi de 18,92%, superior à registada no ano anterior (16,86%).