BNA levanta suspensão aos bancos comerciais

O banco Nacional de Angola (BNA) disponibilizou cerca de 500 milhões USD para a venda em leilão de preço e de quantidade, para este mês de Agosto e, levantou a suspensão imposta a instituições financeiras por não terem apresentado os relatórios de execução das divisas obtidas no leilão passado.

Segundo uma nota, o BNA que no mês de Junho somente disponibilizou 400 milhões USD em divisas por via de leilão, vai após cada sessão divulgar no seu portal, as taxas de câmbio máxima e mínima admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante da sessão.

Recorde-se ainda que ficaram excluídos do referido leilão passado, o Millenium Atlântico, BAI, Caixa Geral Angola, Banco Comercial do Huambo, BCI, Banco de Crédito do Sul, Banco Económico, BFA, BIC, Banco de Investimento Rural, Banco Kwanza Invest, Banco Micro-Finanças, BNI, Banco Prestígio, Banco Valor, Sol, VTB e Banco Yetu.