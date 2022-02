BNA lança em Abril moeda metálica de 200 Kz

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai colocar em Abril deste ano, no circuito financeiro do País, a moeda metálica de 200 Kz, noticiou a Angop.

O lançamento da moeda acontece por ocasião das comemorações do 20º aniversário da paz e reconciliação nacional, a assinalar-se a 4 deste mês, cuja proposta foi aprovada e autorizada pela Assembleia Nacional em Novembro de 2021.

A informação foi reiterada nesta quarta-feira, pelo vice-governador do BNA, Manuel Tiago Dias, na abertura do VI Encontro Nacional de Tesouraria do Banco Central, que Malanje acolhe.

O responsável não avançou mais detalhes sobre o projecto, referindo apenas se tratar de uma medida que visa melhorar serviços e pagamentos.