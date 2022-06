BNA injecta 16,8 mil milhões Kz na economia em Março de 2022

A quantidade de moeda em circulação na economia aumentou 3% em Abril de 2022, comparativamente a Fevereiro do corrente ano, segundo cálculos do Mercado, assente na informação disponibilizada (recentemente) pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Os dados do banco central indicam que em Fevereiro do corrente ano circulou na economia pelo menos 546,3 mil milhões de Kwanzas. No mês seguinte (Abril), o montante passou para 563,2 mil milhões Kz. Um aumento de (aproximadamente) 3% que implicou a injecção de mais 16,8 mil milhões Kz no circuito económico.

“O montante injectado no terceiro mês deste ano ajusta-se às necessidades correntes dos agentes económicos e vai ao encontro da estratégia de aumento da liquidez na economia, sem pôr em causa a meta de inflação estabelecidas pelo banco central”, explicou Vicente Gaspar (economista), chamado para comentar sobre o tema.

Vicente Gaspar sustenta a afirmação, alegando que a gestão da oferta de moeda deve ser feita com (muita) cautela por parte do BNA, pois a expansão pode causar inflação geral na economia. Ainda assim, acredita que a instituição governada por José Massano tem cumprido com uma das principais funções, manter o poder de compra do Kwanza.

A injecção de mais 16,8 mil milhões Kz em Março, disse, é uma forma de aquecer a economia, num momento em que há certa estabilidade dos preços dos bens e serviços, acompanhada de maior colecta de receitas petrolíferas, face à cotação do petróleo brent no mercado mundial (até ao fecho da edição estava a 111,69 USD por barril).

Face aos eventos económicos a surgir, assegura, o banco central (ente público com missão de assegurar a estabilidade da moeda) pode aumentar ou reduzir a quantidade de Kwanzas em circulação nos próximos meses. “Se o Estado emitir títulos de dívida pública de médio prazo, certamente, haverá redução da liquidez na economia e menor risco de inflação”.

Um dos principais objectivos do BNA (nas vestes de banco central), alegou, é gerir a base monetária e a oferta de moeda para permitir o crescimento sustentável da economia e manter o controlo da inflação.

Reservas obrigatórias

O aumento da massa monetária no período em análise (segundo cálculos do Mercado) foi ainda acompanhado de um incremento de (quase) 9% da reserva obrigatória em moeda nacional, passando de pelo menos 966 mil milhões Kz para perto de 1,1 bilião Kz.

Com o incremento das reservas obrigatórias, explica António Vaz (economista), reduziu a quantidade de depósitos que podiam ser criados, originando uma contracção da oferta de moeda. Por outras palavras, “se a taxa fosse inferior a 9% o efeito seria o contrário”.

As reservas obrigatórias, alegou, são consideradas uma espécie de impostos à vista dos bancos comerciais. “Uma pequena modificação tem efeitos significativos sobre a oferta da moeda, pois altera o multiplicador monetário, por isso o banco central dificilmente recorre ou altera este instrumento de controlo monetário”.

Ainda explicou que os bancos comerciais podem formar três tipos de reservas: “a moeda corrente guardada nos próprios bancos (uma espécie de caixa); as reservas voluntárias no banco central (para atenderem o excesso de pagamentos frente a recepção na compensação de cheques) e as reservas obrigatórias no banco central (para garantir a segurança mínima ao sistema bancário).

Ao contrário da reserva obrigatória em Kwanza, em Março do corrente, de acordo ainda com os cálculos do Mercado, verificou-se uma diminuição de (aproximadamente) 14% da reserva em moeda estrangeira. Tendo em consideração a explicação de António Vaz, houve maior oferta de moeda estrangeira (dólar e euro) na economia naquele mês.

Também em Março de 2022 a reserva bancária aumentou quase 0,3%, em relação a Fevereiro do mesmo ano, como demonstram os cálculos do Mercado, feitos com base nos dados disponibilizados pelo BNA.

Base monetária

Os dados do banco central permitiram (igualmente) concluir que a base monetária no período em análise aumentou 1% no terceiro mês do ano, se comparado ao segundo.