BNA inclui Grandes Empresas do sector produtivo na linha do desconto de títulos públicos

O Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu incluir as Grandes Empresas (GE) do sector produtivo na linha do desconto de Títulos Públicos no valor de até 100 mil milhões Kz, inicialmente destinada unicamente a Pequenas e Médias Empresas (PME).

Na última reunião realizada nesta sexta-feira, em sessão ordinária antecipada, o Comité de Política Monetária do BNA analisou o comportamento recente dos principais indicadores económicos, tendo decidido manter a taxa de Juro directora em 15,5%, o que reafirma o seu compromisso no controlo da inflação, monitorando a Base Monetária, variável operacional da política monetária, cuja meta em termos de média diária no trimestre está fixada em 2.055 biliões Kz até Junho de 2020.

No entanto, o banco central decidiu também inserir as grandes empresas na linha de liquidez para compra de Títulos Públicos, de modo a dar apoio directo ao sector produtivo e aliviar pressões sobre a tesouraria destas empresas, permitindo a continuação das suas actividades e, consequentemente, a manutenção de postos de trabalho.