BNA gasta mais de 26 mil milhões Kz na compra de títulos

O Banco Nacional de Angola (BNA) desembolsou, até o dia 05 de Junho, 26.109. 220.102 Kz na compra de títulos de tesouro a 41 empresas.

O processo de aquisição, que foi realizado ao abrigo dos Instrutivos Nº06 e Nº09 de 2020, permitiu a realização de 65 operações de compra de Obrigações do Tesouro na plataforma de negociação da Bolsa de Valores da Dívida de Angola (Bodiva).

Participaram da tramitação dos processos os bancos comerciais, com o BFA a liderar a tabela, ao empregar 12. 717. 427. 875 kz, o Atlântico com 2.380. 432. 179, o BAI com 2.960.299.537 Kz.

A tramitação envolveu ainda o BCI, o BIC, BNI, o Banco Económico (BE), BCGA e entre outros bancos.

Com o desembolso feito, até 05 de Junho, dos mais de 26 mil milhões de kz, restam no plafond 73.890.779.897 kz, no quadro das medidas de alivio à economia.

O BNA, em informação disponibilizado no seu site, faz menção que na semana de 01 a 05 de Junho, os bancos comerciais recorreram a Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez na maturidade Overnight (FCO), numa média diária de 25 mil milhões kz.

No mesmo período, os bancos comerciais realizaram 57 operações de cedência e tomada de liquidez no mercado interbancário totalizando 195 mil milhões de kz.

Conforme a informação, as operações foram realizadas a taxa de juro média de 15,50% ao ano.