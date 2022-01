BNA garante liquidez dos bancos na região Leste

O Banco Nacional de Angola (BNA) assegurou que a banca comercial na região Leste dispõe de liquidez suficiente para manter o pleno funcionamento, noticiou o Jornal de Angola.

A informação foi avançada pelo director regional do BNA, Francisco Ângelo Canvula Manuel. Para o gestor que interveio num encontro orientado pelo governador Gonçalves Muandumba sobre a gestão do município do Moxico, não há razões de queixa da falta de dinheiro.

Francisco Manuel considera haver “boas relações” com os bancos comerciais existentes na região e, de forma alinhada, têm trabalhado para mitigar os principais problemas que as populações enfrentam junto das instituições bancárias.

Por outro lado, o BNA na região Leste assegura que a instituição está a trabalhar em parceria com os bancos comerciais na massificação dos agentes bancários, uma espécie de representantes da banca comercial, para facilitar a operacionalização de movimentos ligados aos depósitos, aberturas de conta, créditos, cartões bancários e outras operações.

Francisco Manuel reconheceu que existe um grande problema da literacia financeira a nível das populações, mas garantiu que o BNA tem mostrado grande interesse em resolver paulatinamente este problema. A Região Leste é integrada pelas províncias das Lundas Norte e Sul e Moxico.