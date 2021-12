BNA encerra segunda edição do Ciclo de Seminários de Capacitação Dirigido a Jornalistas

O Banco Nacional de Angola (BNA) encerrou recentemente, a segunda edição do Ciclo de Seminários dirigido a jornalistas, com o tema “Mercados Financeiros”.

O Governador do BNA, José de Lima Massano, fez o encerramento do ciclo de seminários. Na ocasião, Massano garantiu que o Banco Central se posiciona como uma instituição de aprendizado contínuo, que pretende, no âmbito da sua missão, partilhar, mas também auscultar os actores sociais sobre a eficácia da sua acção, com realce para a classe de jornalistas.

“Do nosso lado, podem continuar a contar com o acesso à informação qualitativa e tempestiva, assim como com a partilha de conhecimento através de fóruns como o Ciclo de Seminários de Capacitação, que encerramos hoje a sua segunda edição”, reforçou.

Ao longo da segunda edição, foram apresentados temas sobre a missão do BNA, os Desafios da Condução da Política Monetária; Processos e Procedimentos de Administração do Meio Circulante; a Normalização do Mercado Cambial; o Regime de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e o Modelo de Organização e Funcionamento dos Mercados Financeiros.

Esteve presente no acto de encerramento do Ciclo de Seminários de Capacitação Dirigido a Jornalistas, o presidente da Associação de Jornalistas Económicos (AJECO), João Joaquim e o secretário-Geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, nas instalações do BNA.