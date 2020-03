O Banco Nacional de Angola (BNA) informa o público que o Museu da Moeda, localizado na Baía de Luanda, se encontra encerrado, como medida preventiva e de contenção da pandemia global de COVID-19.

Assim que se encontrem reunidas as condições de segurança e saúde pública, em articulação com as orientações do Ministério da Saúde, o museu reabrirá as suas portas ao público.