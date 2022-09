BNA e PNUD assinam memorando para reforço da inclusão financeira

O Banco Nacional de Angola (BNA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Angola assinaram, esta quarta-feira, em Luanda, um memorando para o reforço da cooperação no domínio do aprofundamento das políticas de educação e inclusão financeira.

O memorando de entendimento, com duração de dois anos, foi rubricado pelo governador do BNA, José de Lima Massano, e pelo representante residente do PNUD em Angola, Edo Stork.

No quadro da plataforma de cooperação Sul-Sul, as partes acordaram reforçar a troca de experiências em sede de estratégias de inclusão financeira, promoção de fóruns para troca de informações sobre inclusão financeira com trabalhadores informais e empresários, bem como a identificação das melhores ferramentas para aprofundar o seu acesso ao sistema financeiro, promoção de acções que estimulem o desenvolvimento de novos meios de pagamentos digitais, tais como transferências instantâneas e outros considerados fundamentais para a inclusão financeira.

O protocolo, com duração de dois anos, prevê igualmente o apoio técnico para a elaboração do plano ou programa de educação financeira a nível nacional, acções de inclusão financeira que promovam a igualdade de gênero e empoderamento feminino, bem como a implementação de programas de iniciativas na área de tecnologia financeira para o desenvolvimento do ecossistema de Fintechs em Angola, no âmbito do Laboratório de Inovação do Sistema de Pagamentos (LISPA).

A cerimónia de assinatura do memorando do entendimento contou com a participação de membros do Conselho de Administração e do Corpo Directivo do Banco Nacional Angola, bem representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Ministério da Economia e Planeamento.