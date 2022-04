BNA diz que economia tem sido resiliente ao impacto do conflito na Europa

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, considerou recentemente que a economia angolana se tem mostrado “resiliente” face ao impacto do conflito europeu na Ucrânia, mas avisou que há “incertezas” que aconselham prudência na política monetária.

“A nossa economia, como as demais, funciona num contexto de integração, de globalização, há efeitos que independente do distanciamento geográfico acabam por nos afectar”, disse José de Lima Massano, em Luanda, no final da reunião do Comité de Política Monetária.

O governador apontou impactos a dois níveis: no preço do barril de petróleo, que está agora acima das projecções mais optimistas, o que é positivo para os países exportadores como Angola, mas também efeitos negativos relacionados com a importação de alimentos e matérias-primas, devido à subida do preço das ‘commodities’, o que se vai reflectir em termos internos.

“A nossa economia tem-se mostrado resiliente. Isto se verifica também com o comportamento mais recente da inflação e a nossa expectativa é que se mantenha neste curso de abrandamento, daí mantermos a previsão para este ano em torno dos 18%”, salientou.

No entanto, acrescentou, o BNA está atento à evolução dos acontecimentos: “Actualmente estamos atentos a todos os efeitos, quer internos, quer externos, que poderão condicionar esta evolução e o BNA também está preparado para, com os seus instrumentos, influenciar a manutenção da estabilidade de preços”, sublinhou.