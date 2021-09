BNA diz que “DIBRAQ” não está habilitada a exercer serviços financeiros no País

O Banco Nacional de Angola (BNA) adverte que a empresa “DIBRAQ ACM INVESTIMENTOS, S.A”, localizada no Condomínio Cuditemo, não está habilitada a exercer, no País, qualquer actividade financeira sujeita à sua supervisão, nomeadamente, concessão de crédito e aplicações monetárias, actividades reservadas às instituições financeiras.

A informação foi avançada pelo banco central através de um comunicado no seu site oficial.

“Apelamos às instituições financeiras bancárias e ao público em geral que se abstenham de estabelecer qualquer relação de negócio com a mesma, bem como aos seus promotores de se absterem de praticar qualquer acto passível de ser qualificado como contravenção muito grave, prevista e punível nos termos da alínea a) do artigo 387.º da Lei n.º 14/21, de 19 de Maio – Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras”, lê-se na notícia vinculada pelo BNA.

Localizada no Condomínio Cuditemo, Escritório nº 2 – 207, 208 e 209, 1º andar, Avenida Lar do Patriota, a DIBRAQ está vocacionada para a prestação de serviços financeiros, nomeadamente, concessão de créditos, aplicações e transferências monetárias.