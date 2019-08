BNA disponibiliza divisas para importação de mercadorias

No leilão de ontem, os 24 bancos comerciais presentes compraram 67,1 milhões USD dos 150 milhões disponíveis, com uma taxa média ponderada de 362,247 Kz/USD, lê-se no portal electrónico do Banco Central.

A instituição revela também transacções realizadas ao longo da semana para cobrir aquisições no estrangeiro e operações privadas como viagens, ajuda familiar e salários.

Para viagens, cartões, transferências correntes e salários, o BNA colocou em leilão na quarta-feira 15 milhões USD, a uma taxa média ponderada de 359,142 Kz/USD, que foi adquirido na totalidade pelos 22 bancos que acederam ao leilão.