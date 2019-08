BNA dispõe 750 USD milhões para venda

De acordo com o comunicado do Banco Central, após a cada sessão, será divulgado no seu portal institucional, o montante disponibilizado, o número de participantes, as taxas de câmbio máxima e mínima admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante da sessão.

Em Agosto deste ano, o BNA disponibilizou 500 milhões de dólares norte-americanos, que também foi vendido em leilão de preço e de quantidade.

Nos meses de Maio e Junho de 2019, o BNA vendeu ao mercado um montante total de USD 1,32 mil milhões através dos bancos comerciais, contra USD 3,42 mil milhões no mesmo período do ano anterior.

Na última reunião do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM), de 26 de Julho de 2019, ficou decidido manter a taxa BNA em 15,50%.