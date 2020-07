BNA desembolsa 85,3 mil milhões Kz

O Banco Nacional de Angola (BNA) procedeu até ao dia 10 de Julho, 131 operações de compra de Obrigações do Tesouro, na plataforma de negociação da BODIVA, referente a compra de títulos a 76 empresas, enquadradas nas medidas de Alivio Económico.

Segundo um comunicado de imprensa, para esta operação o BNA desembolsou um total de 85,3 mil milhões Kz, tendo a tramitação dos processos das entidades visadas ocorrida junto dos 13 bancos comerciais que operam no mercado. O plafond aprovado para esta operação foi de 100 mil milhões Kz e o remanescente de 14,6 mil milhões.

Disponibilização

O Banco Atlântico concedeu financiamento a nove empresas, tendo alocado um montante de 2,5 mil milhões Kz, BAI (15), 24,8 mil milhões, BCI (2) 811 milhões, BFA (17), 22,7 mil milhões, BIC (7), 3,3 mil milhões, BNI (4) 4,6 mil milhões, BCGA (3) 2 mil milhões, BE (2),2,8 mil milhões, BCS (3) 6,7 mil milhões e BIR (1) 2,3 mil milhões Kz.

O FNB concedeu a uma empresa, tendo alocado 2,4 mil milhões Kz, BPC (10) 3,8 mil milhões e BRK (2) 6,1 mil milhões Kz. No que se refere ao mercado aberto, na semana de 06 a 10 de Julho os bancos comerciais recorreram à Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez na maturidade Overnight (Facilidade de Cedência de Liquidez), numa média diária de 16,3 mil milhões Kz.

No mesmo período, no mercado interbancário, os bancos comerciais realizaram operações de compra e venda de moeda estrangeira no montante de 9,2 milhões USD e realizaram 71 operações de cedência e tomada de liquidez em moeda nacional no montante de 235,3 mil milhões Kz. As operações em moeda nacional foram realizadas a taxa de juro na média de 15,50 % ao ano.