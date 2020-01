BNA denuncia tentativa de fraude via correio electrónico

Num comunicado de imprensa publicado na sua página oficial, no final de semana, o BNA alerta que sob nenhuma justificação os cidadãos clientes de bancos devem divulgar a estranhos, informações ou dados de empresas ou pessoais, contas bancárias ou realização de quaisquer pagamentos.

O BNA adverte que se trata de uma tentativa de fraude através do envio de um e-mail com ficheiro anexo, no qual se indica um endereço electrónico, em que os utilizadores são informados que ”De acordo com o Decreto n.º 66/2020 do Banco Nacional de Angola, os Bancos devem manter informação completa e actualizada dos seus clientes” por via de um link, criado com a finalidade de aceder, apagar e/ou alterar dados de prestadores de serviços financeiros, códigos de contas, coordenadas bancárias, sob pretexto de padronização de requisitos dos sistemas e do ambiente bancário, recomendando o envio do respectivo questionário preenchido.

Esclarece que a referida mensagem não corresponde à verdade, na medida em que o BNA não emitiu, com este teor, qualquer Aviso ou Instrutivo, instrumentos utilizados pelo BNA para alterar regras e procedimentos a adoptar pelas instituições financeiras (e não Decretos), tratando-se claramente de uma tentativa de fraude através de e-mail.

Por isso, o BNA aconselha que o procedimento correcto é eliminar este tipo de mensagens/e-mails definitivamente, nunca abrir os links que nelas constam, e muito menos abrir os anexos que as acompanham.

Numa nota de imprensa publicada no seu site, no final de semana, o BNA aconselha, caso o cidadão se veja envolvido numa tentativa de burla pelos mecanismos acima referidos, denunciar o facto aos órgãos policiais competentes.