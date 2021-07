BNA deixa de ser principal provedor de moeda estrangeira

O Banco Nacional de Angola (BNA) deixou de ser o principal provedor de moeda estrangeira na economia, no âmbito das reformas do mercado cambial, deu a conhecer o vice-governador da instituição, Manuel António Tiago Dias, num webinar em que participaram especialistas de bancos centrais de alguns países da SADC, Portugal, do FMI e da Bloomberg.

Em consequência, o BNA abandonou a âncora cambial, beneficiando a âncora monetária que tem tido, como enfoque, a busca pela estabilidade dos preços de bens e serviços, num contexto marcado por uma recessão prolongada da actividade económica.

Durante webinar, organizado pelo BNA, a 22 de Julho de 2021, os representantes dos bancos centrais apontaram como desafios a efectividade da política monetária, particularmente a conduzida pelo organizador (BNA), baseada no controlo indirecto dos agregados monetários, através da base monetária com vista a estabilização dos preços.

Os especialistas também reiteraram a necessidade de combate à inflação por se tratar de um mal que atinge os diferentes sectores da sociedade, destacando as dificuldades que causa às famílias, principalmente as mais vulneráveis.