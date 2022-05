BNA defende competitividade externa de Angola

O Banco Nacional de Angola (BNA) conservou a competitividade das exportações do País ao comprar (recentemente) 631,5 milhões USD no mercado cambial que os bancos comerciais não absorveram, defendem os economistas Heitor Carvalho e Fernandes Wanda, em declarações ao Mercado.

“Se o BNA não comprasse os dólares a taxa de câmbio continuaria a descer, o que seria muito mau para a nossa competitividade externa. Quer dizer, as importações ficariam cada vez mais baratas e a produção nacional mais incapaz de vender”, disse Heitor Carvalho, director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC).

De acordo ainda com Heitor Carvalho, o BNA actuou bem, apesar de tarde, pois a produção interna está longe de suportar uma taxa de câmbio de 400 Kwanzas. A acontecer, o Estado seria obrigado voltar às restrições administrativas ou impor taxas aduaneiras levadas e difíceis de gerir. Provavelmente “vamos cair numa economia baseada nas importações”.

A intervenção do banco central evitou a apreciação do Kwanza ante o dólar (assegura Fernandes Wanda, coordenador do Centro de Investigação da Universidade Agostinho Neto), o que tornaria ainda menos competitiva as exportações de Angola. “Se o objectivo é diversificar as exportações, a moeda não pode estar tão forte como está”.

Continuando, Heitor Carvalho afirmou que as empresas procurariam importar mais, beneficiados pelos preços baixos e muitas seriam atraídas pelo fluxo de importações baratas, o que afectaria o PIB e emprego diminuiria.

“O aumento das exportações não resulta do aumento da produção nacional, mas do preço do petróleo. Quando os preços reduzirem, a economia sustentada nas importações vai colapsar. A taxa de câmbio perderá o fluxo de divisas e disparará. Todo o modelo baseado em importações baratas desaparecerá. As empresas fecharão, as margens reduzir-se-ão e os preços subirão”, argumentou.

Para o economista Augusto Fernandes também em declarações ao Mercado, quando há excesso de moeda estrangeira no mercado cambial, o kwanza tende a apreciar-se.

“Sendo a economia angolana dependente de importações, a apreciação da moeda nacional funciona como um instrumento de combate à inflação. Quando o Kwanza se aprecia há uma tendência de deflação”, asseverou Augusto Fernandes.

Benefícios do excesso de divisas

Ainda para Fernandes Wanda, o excesso de divisas na economia é positivo, uma vez que permite ao BNA fortalecer as reservas internacionais líquidas (RIL), porque uma boa intervenção permitiria a importação de bens de capital e de consumo intermédio. “Também facilitaria a importação de bens de consumo corrente, impossibilitando a transformação da economia”.

O especialista alertou para a necessidade de se dinamizar o sector produtivo, a fim de que Angola possa diversificar as exportações.

“Tendo em conta o volume crescente de oferta de moeda estrangeira não atendida no sistema financeiro e de modo a reduzir a volatilidade da moeda, o BNA procedeu à compra de moeda estrangeira aos participantes da plataforma Bloomberg FXGO, no montante de 631,5 milhões USD, à taxa de USD/AOA 400,000”.