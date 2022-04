BNA compra dólares não absorvidos pelos bancos

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou ter comprado, na sexta-feira, na plataforma Bloomberg FXGO, onde ocorrem as operações cambiais, 631,5 milhões USD, para reduzir a volatilidade suscitada por um volume crescente de oferta de moeda estrangeira não absorvido pelo sistema financeiro avançou Jornal de Angola.

Numa nota publicada no seu portal electrónico, o BNA afirmou que a compra ocorreu à taxa de câmbio de 400 kz por dólar, em linha com o câmbio do mercado, numa operação que fontes contactadas pela nossa reportagem disseram ter sido impulsionada pelo critério da manutenção da estabilidade do mercado cambial e do equilíbrio da oferta e da procura.

Mas suspeita-se, também, que o momento de elevada oferta de divisas na economia nacional, gerado pelo aumento do preço do petróleo que se seguiu ao conflito militar na Ucrânia, é entendido como temporário pelo BNA, que, dessa, forma, é impelido a comprar divisas no mercado, e poupando em reservas internacionais para quando o preço do petróleo voltar a descer abaixo dos 100 USD.

Uma fonte do BNA afirmou que, desde Novembro, o Kwanza acumulou uma valorização de 30% face ao Dólar, o que, além de ser explicado pela oferta extraordinária da moeda norte-americana, também pode sê-lo por o País estar, ainda, no início da recuperação, depois de um ciclo recessivo cinco anos caracterizado pela fraca procura.

Em meados de Março, quando o Kwanza observava uma valorização de 20% diante do Dólar desde o início do ano, a agência especializada em assuntos económicos Bloomberg afirmou que a moeda angolana era a que tinha obtido os maiores ganhos em resultado no conflito a Europa do Leste.