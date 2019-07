BNA coloca a redução do sector informal na economia entre os principais desafios

Segundo o responsável máximo do BNA, que falava sobre “O Papel da regulamentação Bancária na Promoção das Instituições Financeiras - O Caso Angolano”, na Universidade de Cambridge (Reino Unido), a instituição que dirige tem trabalhado a fim de aumentar a compreensão dos conceitos básicos de serviços bancários e produtos financeiros, bem como salvaguardar os direitos dos consumidores, promover a utilização dos meios de pagamento electrónicos e reduzir a dimensão do sector informal na economia.

Segundo uma nota que chegou a nossa redacção, na ocasião, o governador fez uma caracterização do país, sobretudo os desafios e as iniciativas encetadas pelo BNA, em parceria com o Ministério das Finanças, Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e Comissão do Mercado de Capitais (CMC), no âmbito do Plano Nacional para a Inclusão Financeira, aprovado em 2018.

O documento acrescenta ainda que o BNA salienta que graças ao Plano de Acção Conjunta com o Ministério da Educação, celebrado em 2015, cujo objectivo foi a inclusão de conteúdos de Educação Financeira no programa escolar, foram formados neste domínio cerca de 3.500 professores, que leccionam hoje matérias sobre educação financeira a 311.208 alunos em todo o território nacional.

Dizer que a Conferência Anual de Cambridge, que ocorre desde 2016, teve este ano como tema “Transformando as Finanças Alternativas: Inovação, Confiança e Impacto” (Transforming Alternative Finances: Inovation, Trust and Impact).