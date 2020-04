BNA cede uso de TPA’s aos empreendedores do mercado informal

O Banco Nacional de Angola (BNA) permitiu aos micros empreendedores, que conduzem a sua actividade no mercado informal, através de um ponto fixo de venda, ter acesso à utilização de um Terminal de Pagamento Automático (TPA), de acordo com o Aviso nº 12/2020, de 27 de Abril do banco central, à que o Mercado teve acesso.

Segundo o aviso, o micro empreendedor deve ser portador de um bilhete de identidade e deter uma autorização do órgão competente da administração local para o exercício da sua actividade no referido ponto fixo de venda.

Esta estratégia enquadra-se no âmbito do esforço que o BNA tem vindo a desenvolver sobre um conjunto de iniciativas que visam aumentar os níveis de inclusão financeira.

Deste modo, o Banco Nacional de Angola emitiu este Aviso (supracitado) que estabelece um regime de “contas simplificadas”, que são contas bancárias destinadas a pessoas singulares, residentes, que não reúnem todas as condições para a sua abertura nos termos da regulamentação vigente, tal que, para fins comerciais, o titular deverá solicitar ao banco a disponibilização de um TPA para o uso da sua actividade informal.