BNA caminha para obtenção do estatuto de banco central equivalente

A revisão e actualização da regulamentação e procedimentos de supervisão prudencial pelo Banco Nacional de Angola (BNA) vai permitir a obtenção, junto do Banco Central Europeu (BCE), do estatuto de Banco Central Equivalente, no qual se candidata.

Essa informação foi avançada pelo vice-governador do BNA, Rui Minguêns, na abertura do webinar sobre “O Novo Quadro Regulamentar Prudencial do Sector Bancário”.

Segundo Rui Minguêns, o processo de revisão e actualização da regulamentação e procedimentos de supervisão prudencial, iniciado este ano, visa ajudar a assegurar a implementação efectiva das melhores práticas internacionais.

Explicou que o principal objectivo da equivalência é facilitar a actividade transfronteiriça das instituições financeiras, criando um ambiente prudencial sólido comum, sendo para isso, necessário que países terceiros adoptem os mesmos padrões elevados de regras prudenciais vigentes na União Europeia (UE).

O gestor, que falava no quadro do Ciclo Anual de Conferências do BNA, realçou que foram definidos como principais objectivos, a criação de um quadro regulamentar prudencial, alinhado aos requisitos europeus de equivalência, bem como as recomendações de Basiléia.

A Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, no Artigo 45º, determina que a ordem jurídica do sistema financeiro angolano acolha as recomendações das organizações internacionais que tenham por finalidade reforçar a segurança e estabilidade do sistema financeiro angolano, salvaguardando o poder regulatório do BNA.