BNA avalia serviços da banca na óptica dos utilizadores

O Banco Nacional de Angola promove, no dia 30 de Janeiro, a conferência sobre a “Avaliação dos Serviços da Banca na Óptica dos Utilizadores”, com objectivo de garantir o reforço da transparência e equidade das relações contratuais, bem como a protecção dos interesses económicos dos consumidores das instituições supervisionadas, de acordo com uma nota emitida pelo entidade reguladora do sistema bancário.

Nesta que é a primeira edição 2020 do Ciclo Anual de Conferência realizada pelo banco central, serão abordados tópicos como as “Práticas e instrumentos de regulação da conduta financeira” e “A qualidade da informação prestada no âmbito da relação bancária”.

A cerimónia será dirigida por representantes do BNA, CMC, ARSEG e prelectores internacionais dos bancos centrais de Moçambique e Zimbabué.