BNA autoriza pagamentos inferiores a 100 mil USD na importação dos bens essenciais

Os pagamentos antecipados para a importação de bens alimentares, medicamentos e material de biossegurança, com valor inferior a 100 mil USD, por operação, dispensam autorização do Banco Nacional de Angola e a apresentação de garantias bancárias de boa execução, de acordo com o Instrutivo nº 05/2020, de 30 de Março à que o Mercado teve acesso.

Segundo o instrutivo, esta isenção temporária dos limites por instrumento de pagamento na importação dos bens essenciais tem o prazo de 90 dia, e os pagamentos antecipados de valor superior ao acima mencionado ficam sujeitos à autorização do BNA.

Assim, ficam isentas dos limites estabelecidos no Instrutivo n.º 18/19, de 25 de Outubro, as importações de açúcar, arroz, milho, trigo, feijão, leite em pó, óleo alimentar, carne bovina, carne suína, carne de frango, medicamentos e material de biossegurança, desde que os pagamentos sejam efectuados directamente aos produtores dos referidos bens ou seus representantes oficiais.