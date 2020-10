BNA aumenta coeficiente de reservas obrigatórias em moeda estrangeira

O Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu nesta segunda-feira aumentar o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda estrangeira, de 15% para 17%, uma decisão que pretende adequar o nível de liquidez ao objectivo de inflação de curto e médio prazos.

A informação consta na nota divulgada nesta segunda-feira, 28 de Setembro no portal do BNA.

A nota dá conta de uma sessão ordinária que reuniu o Comité de Política Monetária (CPM) do BNA, e durante a qual foram analisados "os principais indicadores económicos, bem como os impactos das medidas de política tomadas anteriormente sobre os diferentes sectores da economia".

O Banco Central decidiu também manter o coeficiente das reservas obrigatórias em moeda nacional em 22%, eliminando a dedução de notas e moedas.

No documento, o CPM assinala que decidiu também manter a taxa básica de juro, taxa BNA, em 15,5%, a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 15,5%, a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez, com maturidade de sete dias, em 7%, a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez, com maturidade 'overnight' em 0% e manter a taxa de custódia 0,1% sobre o excesso de liquidez dos bancos comerciais.

Da mesma forma, o organismo do BNA decidiu "manter activa a janela da facilidade permanente de cedência de liquidez, com maturidade 'overnight', em até 100 mil milhões kz, renovável trimestralmente, de modo não cumulativo, ao longo do exercício económico de 2020".

No documento, o CPM considera que é necessária prudência quanto ao "optimismo sobre a retoma da actividade económica", alertando para as consequências de uma "possível segunda vaga da COVID-19 nas principais economias".

Sobre o mercado cambial, o banco central angolano aponta que em agosto os bancos comerciais "compraram mais divisas aos seus clientes que ao BNA".

O regulador sustenta que o aumento das operações cambiais entre os bancos comerciais e os seus clientes "resulta da estratégia de retirada gradual do BNA como principal provedor dos recursos em moeda estrangeira no mercado interbancário, garantindo a maior transparência no funcionamento do mercado cambial".

Devido aos desenvolvimentos na notação de risco do país, aliada às necessidades de atenuar os impactos negativos da pandemia da COVID-19 em Angola e de proteger o sistema financeiro, o CPM "decidiu implementar a medida de deferimento na constituição de imparidades para efeito regulatório na posição de crédito de títulos da dívida pública para um máximo de três anos".