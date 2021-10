BNA apresenta hoje decisão do Comité de Política Monetária

O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA), termina hoje a Centésima Primeira Sessão Ordinária, onde irá apresentar a decisão dos principais indicadores.

“Tendo-se agendado o início do processo de actualização do quadro operacional de condução da política monetária, a centésima primeira sessão do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola tem a sua conclusão marcada para o dia 30 de Setembro do ano em curso”, lê-se no comunicado do banco central.

Na última reunião, realizada a 02 de Junho, o CPM decidiu aumentar a taxa básica de juro do Banco Nacional de Angola (BNA), de 15,5% para 20%, reforçando a tendência para subida das taxas de juro dos empréstimos e dos depósitos.