BNA aposta na manutenção da política monetária restritiva em 2022

O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu, nesta sextafeira, 28, manter inalterados os instrumentos de política monetária, persistindo numa política monetária restritiva para segurar a inflação.

“Precisamos continuar este percurso, porque é aquele que vai nos ajudar a mais rapidamente trazermos a inflação para níveis mais confortáveis”, afirmou José de Lima Massano, durante a conferência que se realizou logo após o encontro do CPM.

De acordo com José de Lima Massano, o objectivo de curto prazo do Banco Central não é uma inflação de 18% (meta deste ano), porque o País precisa rapidamente chegar a uma inflação de um dígito.

“É ali onde queremos chegar o mais depressa possível, e depois de atingir, continuarmos o processo para estarmos dentro da banda de convergência macroeconómica estabelecida para a SADC, que está entre 4 a 6%. Temos ainda um caminho longo a percorrer, dai que a condução de política monetária vai ser necessária”, defendeu.

O governador do Banco Central anunciou também, que existe um conjunto de factores externos que podem impactar negativamente a economia, e outros, endógenos, que podem influenciar a alta de preços.

Apesar do curso ser restritivo, diz José de Lima Massano, o País tem uma taxa de juros real negativa, ou seja, uma taxa de juro básica que continua abaixo da inflação.

“Mantemos a taxa neste patamar, porque receamos que uma taxa mais alta possa impactar sobre a estabilidade do sistema financeiro como um todo, impactar de forma negativa sobre a vida das empresas, sobre a actividade económica e correndo o risco de o objectivo que perseguimos de estabilidades de preço na economia ser condicionado por um conjunto de outros elementos que poderiam colocar uma pressão desnecessária sobre os preços na nossa economia”, justiçou.

Adicionalmente, o CPM decidiu renovar o programa de apoio ao sector real da economia, permitindo que o cumprimento de reservas obrigatórias pelos bancos comerciais possa ser efectuado pelo montante de crédito concedido e desembolsado aos operadores da cadeia de produção de alimentos.

Novo conselho de administração não dispensa auditores externos.

Quanto aos administradores não executivos que integraram, recentemente, o Conselho de Administração do BNA, José de Lima Massano, garante que os novos membros “não dispensam os auditores externos”, por isso, não há poupança financeira, nem de esforço e de operações.

“O que temos, é um conselho que com um conjunto de responsáveis que no fundo juntam formas para assegurar que o BNA na sua actividade corrente cumpre com os ditames da lei e com as normas e regulamentos que adopta”, esclareceu.

O governador avançou também que já se realizou a primeira reunião do Conselho de administração, e os administradores não executivos já exercem as suas funções.

O Conselho de Administração conta com seis novos rostos que assumem funções Não Executivas, previstas na Nova Lei do BNA (Lei n.º 24/21, 18 de Outubro), nomeados pelo Presidente da República, João Lourenço.

De acordo com a nova Lei do Banco Central, o Conselho de Administração do BNA é composto por um governador, dois vice-governadores, dois administradores executivos e seis administradores não executivos, perfazendo, deste modo, um total de 11 administradores.

BNA inicia o ano tal como terminou

O Comité de Política Monetária (CPM) decidiu manter:

a taxa básica de Juro (Taxa BNA) em 20%;

a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 25%;

a taxa de Juro da facilidade Permanente de Absorção de Liquidez de 7 dias em 15%;

os coeficientes das reservas obrigatórias em 22%.