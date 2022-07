BNA alerta sobre perfil de “falso governador”

O Banco Nacional de Angola (BNA) alerta a circulação de mensagens fraudulentas na rede social Facebook cujo usuário se faz passar pelo governador do banco Central, José de Lima Massano.

Neste sentido, o BNA comunica e esclarece que se trata de uma situação de uso abusivo de imagem e identidade, advertindo, por isso, os usuários a ignorarem o referido contacto e abordagem, e a absterem-se de trocar quaisquer informações, seja qual for a natureza, visando evitar, deste modo, riscos de burlas.

Deste modo, orienta o banco central, em caso de suspeita de recepção de mensagens electrónicas ou chamadas telefónicas fraudulentas, sugere que o visado desligue imediatamente o telemóvel, bloqueie os referidos contactos e informe aos órgãos policiais.

Igualmente, prossegue, informa-se que, o BNA tem levado a cabo diligências contínuas para o encerramento de perfis falsos referenciados à instituição e seus gestores, sobretudo na rede Facebook, pelo que alerta para os cuidados que devem ser sempre considerados pelos cidadãos no engajamento com as redes sociais.