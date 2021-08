BNA adverte que a XTAGIARIOUS FINANCE não está apta a exercer actividades financeiras

O Banco Nacional de Angola (BNA) divulgou, esta segunda-feira no seu portal, a advertência à empresa “XTAGIARIOUS FINANCE” segundo a qual a mesma não está habilitada a exercer, em Angola, qualquer actividade financeira sujeita à sua supervisão.

De acordo com a informação, a instituição não tem licença para exercer a prestação de serviços de pagamentos, captação de depósitos e aplicações monetárias, actividades reservadas às instituições financeiras bancárias.

O regulador soube da existência da empresa denominada “XTAGIARIOUS FINANCE” que é vocacionada a prestação de serviços financeiros, sobretudo, aplicações monetárias. A “XTAGIARIOUS FINANCE”, está localizada No Zango 3, Rua 6, Quadra E4, Casa n.º 225 – Luanda.

“Deste modo, considerando que a referida entidade não está licenciada pelo Banco Nacional de Angola, para executar quaisquer actividades no âmbito do sistema financeiro angolano, apelamos às instituições financeiras bancárias e ao público em geral que se abstenham de estabelecer qualquer relação de negócio com a mesma”.

O BNA estende o apelo para os promotores da XTAGIARIOUS no sentido de se absterem de praticar qualquer acto passível de ser qualificado como contravenção muito grave, prevista e punível nos termos da alínea a) do artigo 387.º da Lei n.º 14/2021, de 19 de Maio – Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras.