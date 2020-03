BNA adopta medidas extraordinárias para a banca

O Banco Nacional de Angola adoptou um conjunto de mecanismos para assegurar o funcionamento de serviços financeiros por parte dos utilizadores públicos, em função da declaração do estado de emergência no País.

As medidas visam evitar os constrangimentos relacionados as dificuldades no funcionamento dos bancos comercias e instituições financeiras não bancárias, relativamente às suas responsabilidades enquanto prestadores de serviços, bem como no atendimento aos utilizadores destes serviços.

Assim o BNA determina que as instituições financeiras devem garantir a normal prestação dos seus serviços, nomeadamente os depósitos e levantamentos de numerário, transferências domésticas e internacionais, emissão de cartões de pagamentos domésticos e internacionais, emissão de extractos de conta de clientes, entre outros, assegurando que o acesso às suas instalações obedece às condições de segurança sanitária recomendadas pelo Ministério da Saúde, quer dentro como fora destas;

As instituições financeiras devem continuar a garantir o atendimento regular de reclamações, incluindo por via presencial, observando as medidas de segurança emitidas pelo Ministério da Saúde;

As instituições financeiras devem aceitar a exibição de documentos cujo prazo de validade expire durante o período de vigência do actual estado de emergência ou nos 30 dias imediatamente anteriores ou posteriores;

As instituições financeiras devem disponibilizar meios alternativos, nomeadamente contactos de telefone, e-mail, homebanking ou outras soluções digitais que garantam o acesso regular às contas e saldos dos seus clientes e permitam a realização remota de operações;

As instituições financeiras devem garantir o funcionamento pleno e regular dos Caixas Automáticas (ATM) e terminais de pagamentos, POS, em toda rede nacional;

Relativamente ao encerramento temporário de algumas agências e dependências, as instituições financeiras devem informar o público em geral, qual a agência mais próxima que garantirá a prestação dos serviços aos seus clientes;

O BNA continuará a garantir as actividades concernentes às facilidades de liquidez, serviços de depósitos, bem como levantamentos de numerário a nível central e delegações regionais.

No contexto da supervisão, para garantir que as instituições continuam a desempenhar o seu papel no funcionamento da economia real, num quadro adequado de governação corporativa e controlo dos riscos, durante este período excepcional, o Banco Nacional de Angola suspenderá ou prorrogará os prazos de reporte de informação via Portal das Instituições Financeiras (PIF), conforme Directiva a publicar.