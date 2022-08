BNA acumula reservas pela segunda semana consecutiva

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou, sexta-feira, ter comprado 100 milhões USD na plataforma Bloomberg FXGO, para acumular reservas internacionais líquidas, de acordo com um comunicado publicado no portal electrónico da instituição.

O câmbio a que ocorreu a operação, realizada ao longo da semana que encerrou sábado, 13 de Agosto, foi de 419,5 kwanzas por dólar, ligeiramente abaixo taxa de 420 kwanzas a que o banco central negociou a compra da mesma quantidade de dólares uma semana antes.

Antes, em Abril último, o BNA efectuou uma compra do género, ao adquirir, pela mesma plataforma, divisas no montante de 631,5 milhões de dólares para “reduzir a volatilidade da moeda”.

Em Novembro de 2021, a prevalência de um volume crescente de moeda estrangeira não adquirida pelos bancos comerciais levou o BNA a comprar 100 milhões de dólares ao Tesouro Nacional.

Essa operação ocorreu logo a seguir à entrada das seguradoras e companhias aéreas para o grupo de 46 participantes que negoceiam divisas na plataforma Bloomberg FXGO, entre os quais se contam 26 bancos comerciais, dez sociedades do sector petrolífero, oito sociedades diamantíferas, bem como o Tesouro Nacional e o BNA.

Também coincidiu com o anúncio naquela altura feito pelo ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, de uma recuperação do curso do Kwanza face à moeda norte-americana e a um crescimento de cerca de 10% das reservas internacionais líquidas.