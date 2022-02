BNA actualiza quadro regulamentar do sistema de pagamentos

O Banco Nacional de Angola (BNA) actualizou, este ano, o quadro regulamentar sobre o Sistema de Pagamentos do País (SPA), no âmbito das boas práticas internacionais.

Trata-se da publicação dos instrumentos normativos: Aviso nr. 02/2022, de 2 de Fevereiro, sobre Prestação de Serviços de Pagamento, e o Aviso nr. 03/2022, sobre Regras e Procedimentos Operacionais Aplicáveis às Infra-estruturas do Mercado Financeiro.

O Aviso nr.04/2022, de 3 de Fevereiro, sobre Expansão de Serviços Financeiros e o Aviso nr.05/2022, também de 3 de Fevereiro, que estabelece Regras e Procedimentos Operacionais inerentes aos Arranjos de Pagamento, fazem parte das actualizações do quadro regulamentar.

De acordo com o documento a que a imprensa teve acesso, o Banco Central justifica a necessidade da actualização das regras e procedimentos para a contratação e funcionamento dos agentes bancários e de pagamento, com vista a potenciar a expansão e o acesso aos produtos e serviços financeiros à população por todo o País.

Com base na publicação do BNA, o Aviso nr.02/2022, relativo à Prestação de Serviços de Pagamento, introduz alterações inovadoras atinentes ao reforço dos procedimentos de abertura, gestão e encerramento de contas de pagamento, controlo, verificação e validação dos meios de identificação e diligência do cliente.

O mesmo traz a categorização de sociedades prestadoras de serviços, objectivando o exercício das actividades de prestação de pagamento aos novos intervenientes de pequeno porte, tendo como propósito agilizar e simplificar os serviços, com custos reduzidos, como por exemplo, através das fintechs - tecnologias do ramo financeiro.

Por outro lado, o novo regime clarifica os procedimentos de emissão, distribuição e reembolso de moeda electrónica, com o intuito de assegurar a protecção dos portadores das mesmas, bem como consagrar um conjunto de regras comportamentais, com reflexo na relação contratual entre os emitentes e portadores da referida moeda.

O mesmo Aviso traz a obrigatoriedade de os prestadores de serviços de pagamentos implementarem mecanismos adequados de detecção e prevenção de fraude em tempo real, tendentes a dar cumprimento às obrigações em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.