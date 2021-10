BNA abre inquérito sobre indicador de expectativas de inflação

O Banco Nacional de Angola (BNA) desenvolveu um indicador de expectativas de inflação com o objectivo de melhorar cada vez mais as suas ferramentas de análise do comportamento dos preços de bens e serviços na economia, anunciou recentemente a instituição.

De acordo com o site do Banco Central na internet, o indicador visa também ancorar as expectativas dos agentes económicos e incorporá-las nas suas previsões de inflação, esclarecendo que para a compilação do documento foram desenhados dois inquéritos distintos.

O primeiro de natureza qualitativa é destinado ao público em geral, sem restrições, e o outro quantitativo direccionado a um grupo selectivo de instituições. Ambos inquéritos, reforça a mesma fonte, devem ser submetidos ao BNA até 10 de Outubro, com referência ao mês anterior.

O Banco Nacional de Angola explicou, na matéria, que para aceder e responder ao inquérito 1 bastará clicar no link https://www.portaldes.bna.ao/Inqueritos/submissaoInqueritos.