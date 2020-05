BNA abre concurso para contratação de empresa para desenho e implementação de data center

O Banco Nacional de Angola (BNA) pretende contratar uma empresa experiente na prestação de serviços especializados para Desenho e Implementação de uma Solução de Data Center Tier III, Modular e Certificado, que atenda às necessidades do negócio do Banco.

De acordo com o comunicado do banco central, os concorrentes devem proceder à prestação de serviços em linha com boas práticas internacionais, observando em particular as normas de compliance e os requisitos de Due Diligence.

Os candidatos deverão apresentar as propostas junto ao departamento de tecnologias de informação do BNA, ou através do correio electrónico: Concurso_IT@bna.ao, cujo prazo vai até 15 de Julho de 2020 e abertura da mesma está prevista para 22 de Julho do ano em curso.