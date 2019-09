BM negoceia novo empréstimo de 2,5 mil milhões USD à Nigéria

“Estamos a falar de um novo conjunto de programas mais ou menos do mesmo montante, deve ser à volta dos 2,5 mil milhões de dólares [22,7 mil milhões de euros]”, disse Hafez Ghanem em declarações reproduzidas pelos órgãos de comunicação social da Nigéria.

De acordo com o responsável, “o desempenho económico da Nigéria, actualmente, não é suficiente para reduzir a pobreza, é necessário acelerar o crescimento”.

O Banco Mundial pretende tirar 100 milhões de nigerianos da pobreza, ou seja, metade da população, com um ênfase especial na educação das mulheres, na expansão das oportunidades digitais e na resolução da crise energética que prejudica o desenvolvimento da actividade económica.

No ano passado a Nigéria já recebeu 2,4 mil milhões de dólares [21,8 mil milhões de euros] do Banco Mundial, mas são ainda insuficientes para compensar a quebra das receitas fiscais na sequência da descida do preço do petróleo.