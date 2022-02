BM disponibiliza 27 milhões de Kz para 200 jovens

Cerca de 27 milhões Kz é o valor disponibilizado pelo Banco Mundial (BM), para aquisição de equipamentos destinados a potencializar 200 empreendedores de 15 cooperativas do Lubango, província da Huíla.

O montante chegará aos visados através do Fundo de Apoio Social (FAS) e o Fórum Angolano de Jovens Empreendedores (FAJE).

A iniciativa enquadra-se no projecto “Visão para o Futuro”, com objectivo de inserir, a nível do País, um maior número de jovens de famílias carenciadas, no mercado do auto-emprego.

As cooperativas vão empreender nas áreas de carpintaria, serralharia, escoamento de produtos do campo, transformação de frutas e criação de diversas espécies de plantas.

Em declarações à imprensa, nesta quinta-feira, 10, à margem do acto de apresentação do Projecto “Visão Para o Futuro”, o coordenador regional Sul do FAJE, Piedade Pena, avançou que as inscrições dos beneficiários já foram realizadas.

Depois desse processo, continuou, serão formalizados os projectos, promover-se-á formação em diversas áreas e por último a entrega do financiamento, a razão de um milhão e 800 mil Kz para cada cooperativa, convertidos em meios de trabalho. O reembolso será feito em um ano, mas em apenas 50%.

“O País conta connosco e só é possível com jovens dedicados, disciplinados e capazes de poderem contribuir com a sua obrigação fiscal e é nosso dever, como força motriz, contribuir economicamente e é importante que multipliquemos o valor a receber, criando caminho para outros beneficiários”, realçou.

Desta feita, sublinhou que com o esses 200 jovens a meta é atingir pelo menos mil empregos directos na província logo no primeiro trimestre e espera que esses equipamentos sirvam mesmo para fomentar o empreendedorismo e auto emprego.