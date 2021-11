Bitcoin sobe para máximo de quase três semanas

O mercado da criptomoedas começou a semana em alta. A bitcoin valorizava, ontem, para perto de um máximo de três semanas, altura em que a moeda digital atingiu um máximo de sempre, nos 67 USD.

Há momentos, de acordo com o Investing, a bitcoin disparava 5,8% para 65,4 USD.

Segundo a Reuters, o mercado das criptomoedas está a ser impulsionado por uma 'onda' de notícias favoráveis e pelos receios em torno da inflação.

O máximo da bitcoin foi alcançado no seguimento de o primeiro fundo indexado (ETF, na sigla em Inglês) aos futuros da moeda digital bitcoin ter começado no mercado bolsista nova-iorquino, após ter sido obtida a autorização do regulador.