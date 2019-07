Bitcoin regista forte queda após ataque de Trump no Twitter

As criptomoedas estiveram recentemente na agenda de Donald Trump. Mais concretamente, tanto o Bitcoin como a Libra do Facebook foram o tema de uma série de publicações no Twitter em torno desta temática. A tónica foi colocada na volatilidade, bem como na necessidade de regulação estatal.

Com efeito, registou-se uma quebra superior a 10% durante o último fim de semana no valor do Bitcoin. A mais paradigmática das criptomoedas foi afectada pela onda a desconfiança por parte dos agentes estatais. No entanto, a “culpa” não foi propriamente do Bitcoin, mas sim da Libra do Facebook, informa a imprensa internacional.