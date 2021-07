Bitcoin desvaloriza e está a valer menos de 30 mil USD

A bitcoin desvalorizou, esta terça-feira, tendo quebrado a barreira dos 30 mil USD. De acordo com a CNBC, rede de notícias financeiras e empresariais, é a primeira vez desde 22 de Junho deste ano que a moeda digital cai abaixo deste nível e está, por isso, a pressionar outras criptomoedas.

A desvalorização da moeda digital mais conhecida do mundo vem no seguimento de a bolsa nova-iorquina ter vivido, na segunda-feira, a pior sessão desde Outubro de 2020 e ter encerrado em baixa nítida, com os investidores preocupados com o avanço da pandemia do novo coronavirus, em particular da variante delta.