Bitcoin afunda 8,4% após reunião da Fed

A Bitcoin desceu 8,4% para 26.6 mil USD nesta quinta-feira, a maior queda Intra diária desde 11 de Abril, depois de ter subido 5,3% no dia das declarações do banco central liderado por Powell, noticiou a Bloomberg.

A queda foi motivada pelo desvanecer do optimismo dos mercados financeiros após a decisão de taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, na quarta-feira.

Neste momento, a Bitcoin reduziu as perdas, seguindo em queda de 5,5% para 37.026 USD.

Entre as outras criptomoedas que também avançaram após a decisão da Fed e hoje recuaram, a Ethereum perdeu 7,2%, a Avalanche recuou 11% e a Solana desceu 7,3%.

“O mercado ainda precisa de digerir o impacto de uma política monetária mais rígida em todos os activos de risco e as criptomoedas podem ser afectadas à medida que as correlações” com as acções dos EUA aumentam, disse Josh Lim, da corretora Genesis Global Trading, em declarações ao meio de comunicação.

Recorde-se que a Fed anunciou ontem uma subida da sua taxa de juro de referência em 50 pontos-base (0,50%), o primeiro aumento desta dimensão desde 2000, para tentar controlar a inflação.

No comunicado divulgado após uma reunião de dois dias, a Fed indicou que se justificam outros aumentos no futuro. Esta taxa fica agora no intervalo entre 0,75% e 1,00%.