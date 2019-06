Bison Bank assessora emissão obrigacionista do China Huarong International

A emissão data de 23 de Maio, e tem o valor global a de 1.900 milhões de dólares, divido em três tranches enquadradas no Programa de Medium Term Note de 2.900 milhões do Huarong Finance 2019 Co., empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Huarong International Holdings Ltd.

O China Huarong Asset Management Co, Ltd. é uma sociedade anónima cotada na bolsa de valores de Hong Kong. China Huarong fornece serviços financeiros multifuncionais, possuindo múltiplas licenças em áreas como gestão de activos distressed, gestão de activos, banca, valores mobiliários, trust, leasing financeiro, investimento, futuros e financiamento ao consumidor.

Foram colocadas três tranches. Uma de 300 milhões de dólares; outra de 900 milhões de dólares e uma de 700 milhões de dólares, com maturidades de 3, 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3,375%, 3,75% e 4,50%, respectivamente.

“Os títulos são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidos pela China Huarong International Holdings Limited e com keepwell/EIPU da China Huarong Asset Management Co., Ltd”, lê-se no comunicado.

O livro de ordens totalizou 5.600 milhões de dólares, chegando a estar acima dos 10.000 milhões de dólares.