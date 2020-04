Biocom doa 16 mil litros de álcool para combate ao COVID-19

O Director-geral adjunto da Biocom, Luís Bagorro, citado hoje pela Rádio Nacional de Angola (RNA) diz que a doação foi feita no município de Cacuso (sede das instalações da empresa), na província de Malanje, no seu município sede (Malanje), Cazengo (município sede da província do Cuanza Norte, bem como duas outras instituições ainda naquela circunscrição.

Luanda, a capital do País, segundo a fonte, foi das províncias que também beneficiou da doação de álcool neutro 70% da Biocom para fazer face a pandemia COVID-19.