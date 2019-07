BIOCOM diz que já produziu 34 mil das 110 mil toneladas de açúcar previstas para este ano

O director-geral adjunto da Companhia de Bioenergia de Angola (Biocom), Luís Bagorro Júnior, avança que a unidade industrial já produziu 30,9% da quantidade de açúcar estimada para a colheita do ano em curso. Ou seja, de Maio a Junho a empresa já produziu 34.416 toneladas de um total de 110.000 toneladas previstas até Dezembro.

O responsável avança também que a partir deste ano a unidade industrial resolveu atender a preocupação dos consumidores, que é, além do nome Kapanda, que a marca do açúcar, incluir o nome Biocom em todas as embalagens para que se possa saber que aquele é o açucar da Biocom.

De modo geral, de Maio a Junho, a unidade industrial, de acordo com o seu director-geral adjunto, produziu 34.416 toneladas de açúcar, 5.896 metros cúbicos de etanol e 17.000 megawatts de energia.

Recorde-se que a Unidade de Recuperação de Activos do Estado da PGR informou no mês passado que a Biocom, criada com o objectivo de promover o desenvolvimento dos sectores da agricultura e indústria recorreu a um empréstimo com garantia soberana ao Sindicato Bancário, constituído por dois Bancos nacionais, no valor em Kwanza equivalente a 210 milhões USD.

No entanto, existindo um passivo por regularizar por parte desta empresa, e tendo em conta a garantia soberana emitida, o Estado irá despoletar todos os mecanismos para evitar o accionamento da referida garantia, que poderá passar pela recuperação da propriedade da referida empresa. Dito de outro modo, a Biocom, constituída com 20% do capital da Sonangol, 40% do capital do grupo COCHAN e 40% do capital da Odebrecht Angola Projectos e Serviços Lda, pode passar a 100% para o Estado.